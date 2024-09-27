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Если бы не американская сторона, то киевский режим потерпел бы поражение в конфликте уже через полтора месяца. Об этом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive рассказал бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Мы продолжаем давить и доиграемся. Рано или поздно мы пересечем эту красную черту», — пояснил аналитик.
По мнению Макгрегора, именно США виновны в разрушении Украины и ответственны за это, ведь Вашингтон дал Киеву постоянный поток вооружений и неограниченное финансирование.
Эксперт резюмировал, что политика Вашингтона способствует украинским потерям, включая тех людей, которые уехали за границу.
Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая, обещал прекратить конфликт на востоке Украины еще в 2019 году во время предвыборной кампании. Однако, победив на выборах, он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников и узурпировал власть.
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Никита Кротов