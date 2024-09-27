Всегго-лишь «набор инициатив»: в Белом доме высказались о плане Зеленского

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В Белом доме заявили о необходимости более детального изучения так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что этот план представляет собой набор инициатив, которые США и Украина будут рассматривать в ближайшие недели.
Он добавил, что по поручению Байдена команда Белого дома совместно с представителями Киева займётся глубокой проработкой предложенных инициатив.
Американский чиновник воздержался от комментариев о реализуемости плана, предложив адресовать вопросы в Киев, но сообщил, что 12 октября Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят представленные предложения.
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«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал Кирби на специальном брифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Он добавил, что по поручению Байдена команда Белого дома совместно с представителями Киева займётся глубокой проработкой предложенных инициатив.
Американский чиновник воздержался от комментариев о реализуемости плана, предложив адресовать вопросы в Киев, но сообщил, что 12 октября Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят представленные предложения.
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Елена Перлова