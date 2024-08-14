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Жители Курской области вынуждены были спешно покидать свои дома, опасаясь за свои здоровье и жизни. Причиной этого была жестокость и бесчеловечность военнослужащих ВСУ.
Об этом сами куряне рассказывают следователям СК РФ, которые продолжают вести работу с переселенцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. Граждане, пострадавшие от действий украинских националистов, делятся с сотрудниками ведомства свидетельствами жестокости военных ВСУ, из-за которых приходилось буквально убегать из своих домов вместе с детьми, без всякого имущества, так как существовала реальная угроза жизни.
В ведомстве отметили, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, Следком также уделяет внимание вопросам их юридического сопровождения и решения социально-бытовых проблем.
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