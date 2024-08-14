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Куряне рассказали о спешном оставлении домов из-за жестокости солдат ВСУ

14 августа 2024, 17:15
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Жители Курской области вынуждены были спешно покидать свои дома, опасаясь за свои здоровье и жизни. Причиной этого была жестокость и бесчеловечность военнослужащих ВСУ.


Об этом сами куряне рассказывают следователям СК РФ, которые продолжают вести работу с переселенцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. Граждане, пострадавшие от действий украинских националистов, делятся с сотрудниками ведомства свидетельствами жестокости военных ВСУ, из-за которых приходилось буквально убегать из своих домов вместе с детьми, без всякого имущества, так как существовала реальная угроза жизни.

В ведомстве отметили, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, Следком также уделяет внимание вопросам их юридического сопровождения и решения социально-бытовых проблем.

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Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье
14 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилётом российской ракеты по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее о взрывах, сопровождаемых сиренами воздушной тревоги также сообщали местные паблики, но подробностей не приводили. По словам Рогова, взрыв характеризовали как «мощный и объёмный».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, кроме подконтрольной Киеву части Запорожской области, воздушная тревога звучит также на территории Днепропетровской области.

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ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе под Курском
14 августа 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе под Курском разрушили боевики ВСУ, сообщил изданию «Лента новостей Курска» Курский Митрополит Герман.
По словам священнослужителя, Суджанский район покинули 12 священников. Некоторые остались в Глушковском и Кореневском районах.

Украинские националисты ведут огонь по мирным гражданам. По мнению аналитиков, таким образом киевский режим хочет показать коллективному Западу, что способен нанести ущерб России.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои. Противнику дают отпор ВС РФ, Росгвардия и пограничники. Кроме того, о ходе спецоперации общественность информируют представители пророссийского подполья.

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#сво
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#украина
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Зеленский планирует создать в Курской области военные комендатуры
14 августа 2024, 16:21

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский запланировал создание на территории Курской области военных комендатур. По словам главы киевского режима, они могут появиться там «при необходимости».
О возможности создания таких структур заявил сам украинский лидер в посте про совещание о ситуации в российском регионе, размещённом в его телеграм-канале. Какого рода будет эта «необходимость», Зеленский не уточнил.

Стоит напомнить, что ещё год назад украинский президент в интервью изданию La Nación категорично утверждал, что подразделения Вооружённых сил Украины не будут заходить на территорию России. Тогда Зеленский подчёркивал, что целью Киева является исключительно возвращение своих территорий.

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Назван неизбежный итог наступления ВСУ на Курскую область
Сенатор Карасин: ВСУ потерпят жестокое поражение в Курской области
14 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинское руководство разочаровано, а ВСУ потерпят полное поражение в результате атаки на Курскую область. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова передает «Лента.ру».
Ранее американский журнал Newsweek написал, что на Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.

«Newsweek выдает желаемое за действительное, потому что американцы, конечно, хотели разжечь серьезную войну, противоборство с Россией на всех фронтах, прежде всего в Курской области, но и не только, поэтому им чудится, что впереди большая наступательная кампания со стороны Киева», — заявил Красин.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона потерпит жесткое поражение в результате нападения на Курскую область.

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Штурмовая группа ВСУ ликвидирована у Коренево в Курской области – видео
ВС РФ ликвидировали группу штурмовиков ВСУ у Коренево под Курском
14 августа 2024, 16:07

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российские бойцы в рамках операции по ликвидации противника в Курской области ликвидировала группу украинских штурмовиков в районе населенного пункта Коренево.
Кадры ликвидированных боевиков публикует РИА Новости.

Напомним, армия России пресекает попытки прорыва ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, за последние сутки бойцы группировки войск «Север» ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп пВСУ на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.

Кроме того, у Мартыновки были обнаружены две группы противника на пикапах. Обе были уничтожены.

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На Украине испугались жесткого ответа России на нападение в Курской области
Newsweek: Украина испугалась жесткого ответа России на атаку в Курской области
14 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto/DmyTo

На Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Киевский режим ждет чего-то масштабного, говорится в сообщении.
«Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное», — приводят слова экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака.
В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.

Newsweek также приводит слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что жесткий ответ от России не заставит себя долго ждать.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что проукраинским активистам на Западе невыносимо осознавать, что ВСУ несут потери в Курской области. Он добавил, что регулярно подвергается нападкам со стороны проукраински настроенных групп, а поводом для негатива служит любая простая констатация факта украинских потерь.

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#курская область
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В Минобороны доложили о суточных потерях ВСУ
Минобороны: Украина за сутки лишилась до 270 боевиков в Курской области
14 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Украина потеряла за сутки до 270 единиц живой силы и 16 единиц техники под Курском, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, противник потерял два танка, бронетранспортер Stryker, десять машин, гаубицы, а также боевые бронированные машины.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных жителей.

Утром, 6 августа 2024 года, украинские неонацисты предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ООН на действия Киева отреагировали, заявив, что киевский режим только способствует усилению напряженности. В Госдепе США не удивились действиям Украины с учетом того, что она не уведомила о своих планах Вашингтон.

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#россия
#украина
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#вс рф
#новости
#минобороны рф
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Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Журналист Боуз: западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Большие потери украинской армии скрывают на Западе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
По его словам, западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ, а российские военные взяли много трофейного натовского оружия.

В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье.

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#украина
#армия россии
#всу
#минобороны
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#рф
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Боевые роботы-собаки используются ВСУ на Донбассе, заявили в Германии
Bild: ВСУ используют британских роботов-собак в боях на Донбассе
14 августа 2024, 15:30

Фото: istockphoto/sarawuth702

Боевики ВСУ используют в боях на Донбассе беспилотных роботов-собак модели BAD.2, разработанных в Великобритании. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Bild. Всего у украинских военных есть около 30 подобных дронов, указано в материале.
По данным издания, роботы-собаки — это наземные дроны с видеокамерой под управлением оператора, которые способны бегать со скоростью до 15 км/ч, забираться в окопы и другие труднодоступные места, куда не попасть БПЛА.

Отмечается, что разработкой данных дронов занимается британская компания Brit Alliance, а ВСУ используют их преимущественно для разведки, укрывая противотепловым камуфляжем, чтобы избежать обнаружения.

Стоимость одного робота-собаки, по информации издания, колеблется до 4000 до 8000 евро в зависимости от модификации.

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