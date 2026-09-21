«Невменяемая программа ХДС»: политолог объяснил очередную победу АдГ на выборах в Германии
Политолог Панкратов: немецкий народ устал от афер и громких заявлений Мерца
Жители Германии устали от громких, но пустых заявлений канцлера Фридриха Мерца. Так считает заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.
Напомним, на выборах в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания ХДС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем не смог преодолеть барьер в 5%. По словам Мерца, такой результат является драматичным и беспрецедентным.
«Мы не смогли преодолеть пятипроцентный порог, и вся парламентская фракция была исключена из земельного парламента Мекленбург-Передняя Померания. Мы отстали всего на 1000 голосов от возвращения в земельный парламент»», — приводят argumenti.ru слова Мерца.
При этом канцлер выразил уверенность в том, что его вины в этом нет. Так сложились обстоятельства и мировые тенденции, уверен Мерц.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Панкратов отметил, что немцы уже устали от громких заявлений Мерца, который хочет казаться великим, но по факту «ничего из себя не представляет». Народ понимает, что одними лозунгами сыт не будешь, уверен эксперт.
«Немцы видят, как дорожает коммуналка, как дорожают продукты, как уезжает из страны молодежь. Они видят деиндустриализацию и увольнения сотрудников предприятий. Плюс ко всему этому присутствует совершенно невменяемая программа ХДС», — пояснил политолог.
Панкратов подчеркнул, что АдГ имеет внятную программу и слышит избирателей в отличие от ХДС. Избиратели, осознавая приближающийся крах и утомившись от постоянной нестабильности, обратили внимание на более разумные проекты.