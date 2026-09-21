21 сентября 2026, 21:26

Политолог Панкратов: немецкий народ устал от афер и громких заявлений Мерца

Фото: iStock/rsenisspyros

Жители Германии устали от громких, но пустых заявлений канцлера Фридриха Мерца. Так считает заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.





Напомним, на выборах в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания ХДС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем не смог преодолеть барьер в 5%. По словам Мерца, такой результат является драматичным и беспрецедентным.





«Мы не смогли преодолеть пятипроцентный порог, и вся парламентская фракция была исключена из земельного парламента Мекленбург-Передняя Померания. Мы отстали всего на 1000 голосов от возвращения в земельный парламент»», — приводят argumenti.ru слова Мерца.

«Немцы видят, как дорожает коммуналка, как дорожают продукты, как уезжает из страны молодежь. Они видят деиндустриализацию и увольнения сотрудников предприятий. Плюс ко всему этому присутствует совершенно невменяемая программа ХДС», — пояснил политолог.