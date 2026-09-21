Немецкая партия АдГ победила на выборах в Мекленбурге-Передней Померании
На выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания убедительную победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным регионального избиркома, опубликованным 20 сентября, она набрала 38,2% голосов.
Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 35,5%. Далее следуют Левая партия (6,5%) и «Зелёные» (5,7%). Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, получил лишь 4,9% голосов.
Сам Мерц охарактеризовал итоги выборов для своей партии как катастрофу. По его словам, ХДС фактически «перемолот» в противостоянии между СДПГ и АдГ.
Ранее появились свежие данные выборов в Госдуму РФ после обработки 50% протоколов. В лидерах уверенно держится «Единая Россия».
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