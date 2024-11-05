«Невнятные вбросы»: В Кремле оценили информацию о тайной операции России

5 ноября в США стартовали выборы президента. Среди кандидатов на высший пост — экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. В своей избирательной кампании он акцентирует внимание на нескольких ключевых инициативах, одной из которых является стремление к разрешению конфликта на Украине. Трамп утверждает, что во время своего президентства поддерживал хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. О шансах Трампа на победу и его заслугах во время предыдущего президенства расскажет «Радио 1».