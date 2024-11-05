«Невнятные вбросы»: В Кремле оценили информацию о тайной операции России

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невнятным вбросом статью The Wall Street Journal, где опубликованы обвинения в причастности военной разведки России к пересылке взрывчатки курьерскими службами в страны ЕС.
Ранее издание писало, что РФ вела некую тайную операцию по пересылке взрывчатых веществ. В конце октября в прокуратуре Польши заявили о задержании четырёх диверсантов, которые действовали в Евросоюзе и Британии. Их подозревают в пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами. При этом посылки якобы самовоспламенялись или взрывались еще при транспортировке. Считается, что посылки должны были попасть в США и Канаду.
«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией», — заявил Песков.
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