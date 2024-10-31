В Кремле объяснили, зачем Киеву нужен «план победы»

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«План победы» необходим киевскому режиму для узаконивания украинского конфликта и втягивания в него западных государств, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Судя по всему, все «планы мира», все «планы победы», секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся», — прокомментировал Песков.Ранее обозреватели New York Times, ссылаясь на чиновников США, писали, что пункт украинского «победного плана» подразумевал просьбу передать Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк».
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