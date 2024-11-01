Песков объяснил слова Трампа о «Северном потоке» горячкой предвыборной гонки

Глава КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО на Украине дал указание на оказание мощной поддержки и помощи России и её народу. Об этом заявила глава МИД страны Цой Сон Хи в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.