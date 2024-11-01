Песков объяснил слова Трампа о «Северном потоке» горячкой предвыборной гонки

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Пока не слишком понятно, что имел ввиду Дональд Трамп, говоря об остановке им строительства газопровода «Северного потока-2». Возможно, за разъяснениями следует обратиться в предвыборный штаб кандидата на пост президента США от Республиканской партии.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее интервью экс-президента США Такеру Карлсону, в котором политик заявил, что он «уничтожил» газопровод, в то время как Джозеф Байден его «одобрил». Представитель Кремля напомнил, что «Северный поток-2» в итоге был достроен. Более того, сохранилась его действующая нитка, которая готова к запуску в любой момент.
Песков подчеркнул, что предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую, а в такой ситуации всегда делается много эмоциональных и экстравагантных поступков и высказываний. Кандидаты порой даже допускают оскорбления в адрес друг друга, так что на этом фоне заявление Трампа об остановке им российского газопровода можно счесть вполне невинным, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов