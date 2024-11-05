Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения о присутствии солдат КНДР в зоне спецоперации.
Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что представители Соединенных Штатов, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне СВО, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации. Иные подробности Песков оглашать не стал.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что из-за возможного участия войск КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными странами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова