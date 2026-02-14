New York Times: доверия Евросоюза к США пошатнулось после форума в Давосе
Доверие европейских стран к приверженности США общим ценностям и безопасности заметно ослабло. После Всемирного экономического форума в Давосе многие лидеры ЕС перестали рассчитывать на возвращение прежнего формата трансатлантических отношений, сообщает The New York Times.
По информации издания, в Европе считают, что позиции Вашингтона по вопросам безопасности и территориальной целостности уже не воспринимаются как безусловная гарантия стабильности. Это усилило сомнения в надежности традиционного партнерства между двумя сторонами Атлантики.
Газета отмечает, что американские представители, вероятно, почувствовали изменение настроений. На Мюнхенской конференции по безопасности не прозвучало резкой критики в адрес Европы, напротив — представители США публично выразили поддержку союзникам, в том числе Германии.
