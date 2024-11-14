Newsweek: Европейские военные назвали перемирие Украины и РФ угрозой для НАТО

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Перспектива перемирия между Москвой и Киевом и прекращения боевых действий может представлять собой собой угрозу для стран Европы. К такому выводу пришли европейские военные.
Их опросили корреспонденты американского издания Newsweek в ходе пражской конференции Prague Defence Summit. Например, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что прекращение боевых действий на Украине «прямо сейчас» будет означать для России возвращение домой сотен тысяч солдат, которых затем можно будет использовать в «других местах».
Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт допустил начало нового «гибридного конфликта» с Россией в так называемой «серой зоне», добавив, что альянс к этому готов. По словам немецкого военачальника, командующий войсками блока в Прибалтике, добавил, что в альянсе знают о реорганизации Россией своих западных рубежей.
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«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы», — сказал он.
Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт допустил начало нового «гибридного конфликта» с Россией в так называемой «серой зоне», добавив, что альянс к этому готов. По словам немецкого военачальника, командующий войсками блока в Прибалтике, добавил, что в альянсе знают о реорганизации Россией своих западных рубежей.
«Нам необходимо значительно усилить нашу мобильность, чтобы лучше подготовиться», — считает фон Зандрарт.
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Александр Бойцов