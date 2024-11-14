Генсек НАТО призвал усилить поставки оружия для Украины

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для стабилизации ситуации на фронте и предотвращения дальнейших потерь территорий Украина нуждается в продолжении поставок вооружений.
На встрече с журналистами в Польше он подчеркнул, что необходимо наращивать военную помощь, чтобы Украина могла укрепить позиции и вернуть утраченные территории.
Рютте, недавно назначенный на пост генсека НАТО, регулярно обращается к США и европейским странам с призывом увеличить поддержку Киева, стремясь изменить ход конфликта. Его выступление транслировалось на сайте альянса.
МИД России раскритиковал заявление Рютте. Мария Захарова отметила, что он, по сути, призывает к продолжению «кровавой бойни», а поставки вооружений лишь мешают урегулированию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии, а в Кремле заявили, что накачивание Украины оружием затруднит переговоры и будет иметь негативные последствия.
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Рютте, недавно назначенный на пост генсека НАТО, регулярно обращается к США и европейским странам с призывом увеличить поддержку Киева, стремясь изменить ход конфликта. Его выступление транслировалось на сайте альянса.
МИД России раскритиковал заявление Рютте. Мария Захарова отметила, что он, по сути, призывает к продолжению «кровавой бойни», а поставки вооружений лишь мешают урегулированию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии, а в Кремле заявили, что накачивание Украины оружием затруднит переговоры и будет иметь негативные последствия.
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Мария Моисеева