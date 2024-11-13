НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией

Фото: istockphoto.com/ru/Michele Ursi
НАТО планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжить вести боевые действия в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет ТАСС.
По словам Блинкена, во время встречи все внимание уделялось тому, чтобы Киев в следующем году «мог быть в наиболее крепком состоянии».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС России по военным объектам в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года
В Запорожье рассказали об унизительном отношении со стороны ВСУ
Захарова назвала Германию неблагодарной
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС России по военным объектам в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года
В Запорожье рассказали об унизительном отношении со стороны ВСУ
Захарова назвала Германию неблагодарной
Екатерина Коршунова