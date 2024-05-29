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Киевскому режиму придется заключить мир с РФ, если украинская сторона не предпримет активных действий. Об этом пишет издание Newsweek.
«Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России», – говорится в материале.
Авторы статьи подчеркнули, что Киев продолжит терять территории, если он и его спонсоры-союзники не адаптируются к новым условиям.
До этого западные СМИ заявляли, что Украина не вернет себе территории, вошедшие в состав РФ, в том числе из-за недостаточной материальной поддержки Запада. Журнал Foreign Policу писал о несовпадении украинских и американских интересов.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от геноцида со стороны киевских властей.
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Никита Кротов