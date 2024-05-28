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Украинцы не хотят быть для Европы «мясным щитом» и упрекают Запад в слабой поддержке, объясняя тем самым проблемы с мобилизацией. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
«Если бы у нас было достаточно боеприпасов, ситуация была бы другой. Никто не хочет умирать, если мы не можем победить», – приводят журналисты слова одного из граждан Незалежной.
Закон об усилении мобилизации вступил в силу в Самостийной 18 мая. Согласно документу, отсрочка отменяется для тех, кто получает второе высшее образование. Повестка считается врученной, даже, если призывник не видел ее лично.
В декабре прошлого года на тот момент действующий украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что численность украинских сухопутных войск составляет, приблизительно, 600 тысяч солдат.
По данным российского Минобороны, с июня прошлого года боевики ВСУ лишились 125 тысяч человек.
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Никита Кротов