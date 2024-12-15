СЦКК: за сутки ВСУ совершили 29 ударов по ДНР 84 боеприпасами

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За прошедшие сутки украинские войска совершили 29 ударов по Донецкой Народной Республике, выпустив 84 боеприпаса. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным ведомства, обстрелы совершались по горловскому направлению. В результате ударов было повреждено 3 автомобиля, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилищных строений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в результате атаки дрона-камикадзе пострадал житель Брянской области. У него зафиксированы осколочные ранения рук, ног и брюшной полости.
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Иван Мусатов