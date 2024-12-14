Reuters: ВС РФ сохранит свои две ключевых базы в Сирии

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Российская армия оставит свой военный контингент на двух ключевых базах в Сирии, несмотря на падение режима Башара Асада и вывод войск с ряда позиций. Об этом пишет Reuters.
«Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы в стране после падения президента Башара Асада», — говорится в сообщении.
Вопрос о присутствии ВС РФ в Сирии и о существующих договоренностях между Москвой и уходящим режимом Асада остается открытым. По словам лидера повстанческих сил, пришедших к власти в Дамаске, Ахмеда аш-Шараа, данная тема будет обсуждаться на будущих переговорах, где последнее слово останется за сирийским народом.
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