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В США назвали потенциального нового главу Минтранса

Reuters: Трамп может назначить экс-директора по развитию Uber главой Минтранса
Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить бывшего директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла главой Министерства транспорта. О возможном назначении сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что Майкл знаком с предпринимателем Илоном Маском через социальные сети. Также кандидатуру бывшего топ-менеджера Uber поддержали представители технологических компаний.

Другими кандидатами являются конгрессмен Сэм Грейвс из штата Миссури, сенатор-республиканец Гаррет Грейвс из штата Луизианы и бывший член палаты представителей Шон Даффи из Висконсина.



Ранее Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома.

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#дональд трамп
#сша
#илон маск
#минтранс
Боррелю предсказали звание «пропагандиста кровопролития» в мировой истории
Сенатор Совфеда Карасин: Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития
17 ноября 2024, 02:29

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель войдет в мировую историю как кровавый пропагандист за чужой счет. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя новость об отставке главы европейской дипломатии.
«Не верится, право, что в отставку уходит, наконец, Боррель! Он казался вечным в нагнетании ненависти к России, призывая к уничтожению всего нашего с помощью энтузиастов команды Зеленского», – отметил сенатор.

По его словам, Жозеп Боррель вошел в историю очень странным образом.

Ранее Боррель на пенсии публично оскорбил кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, победившего на выборах в США. Он сравнил политика с испанским диктатором Франсиско Франко.

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#украина
#владимир зеленский
#совет федерации
#сша
#дональд трамп
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Маск назвал причину провала демократов на выборах в США
Маск: потеря связи с народом стала причиной провала демократов на выборах
17 ноября 2024, 01:49

Фото: iStock/rarrarorro

Демократическая партия Соединенных Штатов показала катастрофические результаты на выборах из-за потери связи с людьми, написал предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», – заявил Маск.

Ранее американский миллиардер ответил на обвинения Демократической партии в связях с Россией. Маск пообещал найти тех, кто обвиняет его в сотрудничестве с российскими властями. До этого демократы в Сенате США Джинн Шейхин и Джек Рид обратились к Пентагону и генеральному прокурору с просьбой проверить информацию о контактах Маска с Москвой.

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#илон маск
#россия
#дональд трамп
#выборы
#пентагон
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Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой об ядерной сделке
МИД Ирана анонсировал возобновление переговоров с Европой об ядерной сделке
17 ноября 2024, 01:00

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил в эфире государственной телерадиокомпании о возобновлении переговоров о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по ядерной программе Ирана, передает ТАСС.
«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», – заявил глава ведомства.

В сентябре Дональд Трамп объявил о своем намерении подписать ядерное соглашение с Ираном, если победит на выборах.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали СВПД – ядерное соглашение, которое будет означать снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Тегерана.

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#сша
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#германия
#ядерное оружие
#дональд трамп
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В МИД РФ высказались о словах Маска о чувстве юмора Зеленского
Мирошник: бред Зеленского популярен
17 ноября 2024, 00:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский популярен «вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории». Так посол МИД России Родион Мирошник прокомментировал в своем Telegram-канале слова основателя SpaceX Илона Маска о чувстве юмора украинского лидера.
Дипломат опубликовал скриншот реакции Маска на заявление Зеленского и обратил внимание на статистику поста.

«10 миллионов (пользователей) уже посмотрели пост, а 8,5 тысячи оставили веселые комментарии. А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — заявил Мирошник.

Ранее Маск прокомментировал слова Зеленского о том, что риторика «садись и слушай» на переговорах неэффективна.

​Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#владимир зеленский
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#украина
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В Германии заявили возможности найти решение по Украине
Депутат Ротфус: Трамп и Путин могли бы найти решение по Украине
17 ноября 2024, 00:04

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут договориться о нейтралитете Украины после недолгих переговоров. Такое мнение высказал член комитета по делам ЕС, депутат бундестага Германии Райнер Ротфус, передает РИА Новости.
«После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался Байден – гарантий нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда», – подчеркнул политик.

Ротфус предложил включить Евразию в новую структуру безопасности, оставив в стороне США. В то же время он добавил, что Дональд Трамп не может в одиночку положить конец конфликту.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гоетемюллер заявила, что Россия может пойти как минимум на три уступки Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в США. В частности, предложение Российской Федерации разрешить вступление Украины в НАТО со стороны США, которое будет «отложено на неопределенный срок», могло бы стать уступкой.

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#переговоры
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Стало известно о решении Трампа касательно встреч с иностранными лидерами
Nikkei Asia: Трамп не планирует встречи с иностранными лидерами до инаугурации
16 ноября 2024, 23:48

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Представители избранного президента Дональда Трампа сообщили японским властям, что политик не планирует встречаться с лидерами других стран до инаугурации. Об этом сообщило азиатское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.
«Команда Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», – заявили собеседники издания.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Трампом. По телефону премьер-министр поговорил с новым американским лидером о текущих отношениях между Арменией и США и отметил их развитие в последние годы.

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#армения
#япония
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Идеи Зеленского о ядерном оружии на Украине назвали безумными
Политик Филиппо: угрозы Зеленского о ядерном оружии Трампу – безумие
16 ноября 2024, 23:19

Фото: istockphoto/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский выдвинул безумный план по разработке ядерного оружия. Об этом он написал в социальной сети X.
Филиппо назвал безумной угрозу Зеленского создать ядерное оружие на Украине.

Ранее газета The Times писала, что в случае прекращения военной помощи США Украина может создать простую ядерную бомбу.

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#сша
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#украина
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В бундестаге назвали причину раскола немецкой правящей коалиции
Депутат Ротфус: раскол в правительстве ФРГ связан со сменой власти в США
16 ноября 2024, 23:07

Фото: iStock/bluejayphoto

Раскол коалиционного правительства Германии связан со сменой власти в Соединенных Штатах и результатом победы Дональда Трампа на выборах. Дело в том, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца следует всем указаниям из Вашингтона, такое мнение высказал член Комитета по делам ЕС, депутат Бундестага Райнер Ротфус, передает РИА Новости.
«Это последствия итогов выборов в США. Правительство Олафа Шольца следовало всем указаниям Вашингтона, а после смены власти в Вашингтоне меняется власть и в Германии», – отметил политик.

По словам Ротфуса, администрация Дональда Трампа будет сосредоточена на национальных интересах. В результате будет меньше вмешательства во внутренние дела России, Китая и Германии. Это, в свою очередь, может стать возможностью для улучшения отношений с Российской Федерацией.

Ранее Райнер Ротфусс заявил, что европейским странам следует перестать полагаться на США во внешней политике и избегать конфронтации с Россией.

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#китай
#дональд трамп
#выборы
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Приход РПЦ в Вестеросе обвинили в шпионаже в пользу России
В Швеции обвинили приход РПЦ в Вестеросе в шпионаже в пользу России
16 ноября 2024, 22:54

Фото: iStock/laimdota

Приход храма Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос якобы шпионит в пользу России, а сама церковь — это «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации». Об этом заявил сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон, сообщает РИА Новости. По его словам, во время учений шведских учений в аэропорту РПЦ может наблюдать за ними.
В шведской Службе государственной безопасности заявили, что Москва проводит разведдеятельность через Русскую православную церковь в Швеции, а власти добавили, что РПЦ купила недвижимость даже в Норвегии недалеко от главной военно-морской базы королевского флота Хоконсверн.

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