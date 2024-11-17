В США назвали потенциального нового главу Минтранса

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп может назначить бывшего директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла главой Министерства транспорта. О возможном назначении сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что Майкл знаком с предпринимателем Илоном Маском через социальные сети. Также кандидатуру бывшего топ-менеджера Uber поддержали представители технологических компаний.
Другими кандидатами являются конгрессмен Сэм Грейвс из штата Миссури, сенатор-республиканец Гаррет Грейвс из штата Луизианы и бывший член палаты представителей Шон Даффи из Висконсина.
Ранее Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома.
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Другими кандидатами являются конгрессмен Сэм Грейвс из штата Миссури, сенатор-республиканец Гаррет Грейвс из штата Луизианы и бывший член палаты представителей Шон Даффи из Висконсина.
Ранее Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома.
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Александр Климов