Newsweek: Зеленский готов к мирным переговорам

Владимир Зеленский не исключает возможности мирных переговоров, учитывая тяжёлую ситуацию на Украине, пишет в статье для американского журнала Newsweek украинский писатель Сергей Майдуков.
«Теперь ясно, что Зеленский склоняется к переговорам», — отметил журналист.
В качестве доказательства Майдуков приводит слова Андрея Ермака, главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине.
По мнению писателя, президент Украины стоит перед сложным выбором. Если он согласится на мирное урегулирование конфликта, это может сильно снизить его рейтинг. А если он продолжит боевые действия, это может привести к краху страны.
«Возможно, за всё время своего президентства он никогда не сталкивался с таким сложным решением. Если он согласится на условия России в переговорах, это может негативно сказаться на его рейтинге одобрения и вызвать массовые протесты по всей стране. С другой стороны, продолжение конфликта может привести страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — заключил Майдуков.
В июне Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Среди них — признание Крыма и новых регионов российскими, закрепление внеблокового статуса Украины, отмена санкций. Киев предложения отверг.
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