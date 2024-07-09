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Соединённые Штаты умалчивают факт попадания ракеты украинской системы ПВО в больницу в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок вооружений. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США, по его словам, лицемерно умалчивают, что в здание больницы упал снаряд, оказавшийся украинской ракетой системы ПВО. Такие попытки переложить ответственность за собственные преступления на Россию наблюдаются не впервые.
Как уточнил Антонов, такая истерия по поводу удара по киевской больнице является ни чем иным как частью антироссийской пропаганды.
Американские власти и местные журналисты, не разобравшись с деталями произошедшего, цинично используют данный факт против России, подчеркнул посол.
Он подчеркнул, что случившаяся трагедия говорит лишь о том, что западным союзникам Украины следует прекратить поставки вооружения Киеву, от которого гибнут тысячи людей как в России, так и в самой Украине.
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Как уточнил Антонов, такая истерия по поводу удара по киевской больнице является ни чем иным как частью антироссийской пропаганды.
Американские власти и местные журналисты, не разобравшись с деталями произошедшего, цинично используют данный факт против России, подчеркнул посол.
Он подчеркнул, что случившаяся трагедия говорит лишь о том, что западным союзникам Украины следует прекратить поставки вооружения Киеву, от которого гибнут тысячи людей как в России, так и в самой Украине.
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Анастасия Чинкова