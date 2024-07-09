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Стало известно, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве

Антонов: США молчат о попадании ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве
09 июля 2024, 04:10
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты умалчивают факт попадания ракеты украинской системы ПВО в больницу в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок вооружений. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США, по его словам, лицемерно умалчивают, что в здание больницы упал снаряд, оказавшийся украинской ракетой системы ПВО. Такие попытки переложить ответственность за собственные преступления на Россию наблюдаются не впервые.

Как уточнил Антонов, такая истерия по поводу удара по киевской больнице является ни чем иным как частью антироссийской пропаганды.



Американские власти и местные журналисты, не разобравшись с деталями произошедшего, цинично используют данный факт против России, подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что случившаяся трагедия говорит лишь о том, что западным союзникам Украины следует прекратить поставки вооружения Киеву, от которого гибнут тысячи людей как в России, так и в самой Украине.

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#сша
#украина
#удар
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#сво
Названо главное условие, из-за которого Украина не сможет вступить в НАТО
InfoBrics: пока Украина не решит проблему с коррупцией, она не вступит в НАТО
09 июля 2024, 04:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока полностью не решит проблему с коррупцией. Об этом австрийский аналитик Патрик Поппель написал в статье для информагентства InfoBrics.
Он подчеркнул, что на данный момент Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире. Многочисленные сообщения о коррупции в стране регулярно освежаются даже в западных СМИ.

Для Украины, стремящейся вступить в Евросоюз и НАТО, коррупция является серьёзной внешнеполитической проблемой. В настоящее время страна не соответствует всем требованиям, необходимым для вступления в эти объединения.

Поппель подчеркнул, что в большей части сообщений, касающихся коррупции, речь идёт не только о представителях силовых структур, но и о политических деятелях, включая министров и высокопоставленных представителей ВСУ.

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#украина
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Байден проработает с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО
Байден: США с союзниками примут меры по укреплению украинской системы ПВО
09 июля 2024, 04:00

Президент США Джо Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры, направленные на укрепление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Американский лидер подчеркнул, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с Зеленским и лидерами НАТО. В ходе встречи с украинским президентом он намерен заявить о твёрдой поддержке Киева. Вместе с союзниками будет объявлен ряд новых мер по укреплению ПВО.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало, что заявления о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. На опубликованных кадрах видно, что разрушения вызваны падением ракеты украинской ПВО.

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#владимир зеленский
#джозеф байден
#пво
#украина
#сша
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«Верх цинизма»: Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму
Слуцкий назвал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму верхом цинизма
09 июля 2024, 03:25

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «верхом цинизма» заявления координатора Совбеза Белого дома Джона Кирби об ударах ВСУ по Крыму американскими ракетами. Об этом написал в своём Telegram-канале.
Слуцкий подчеркнул, что этим заявлением Белый дом призвал, что украинские войска ударяют по Крымскому полуострову поставленными американскими ракетами ATACMS.

Ранее в понедельник Кирби заявил, что Соединённые Штаты не намерены менять свою позицию о действующих ограничениях на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних обстрелов ВС РФ.

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#леонид слуцкий
#сша
#крым
#всу
#обстрел
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В Крыму рассказали о национализации наиболее крупных активов украинских олигархов
Константинов: наиболее крупные активы олигархов Украины уже национализировали
09 июля 2024, 02:45

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Крыму наиболее крупные активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, уже передали в собственность республики или российских инвесторов. Об этом глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее он рассказывал, что в бюджет региона от продажи национализированных активов украинских олигархов на данный момент поступило свыше 2,1 миллиарда рублей.

Константинов подчеркнул, что в настоящее время продолжает работу антироссийская комиссия, также осуществляется работа с обращениями граждан. Когда комиссия примет решение по новым объектам, оно будет официально озвучено.

Напомним, что антитеррористическая комиссия с осени 2022 года занимается выявлением активов. С этого времени крымским парламентом было принято несколько решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.

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#крым
#активы
#украина
#россия
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В Саратове по поручению Мишустина воссоздадут высшее артиллерийское командное училище
Мишустин поручил воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
09 июля 2024, 02:32

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что основными целями высшего учебного заведения станут осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования и проведение научно-исследовательской работы в интересах оборонного сектора страны.

В документе уточняется, что максимальная численность военнослужащих и гражданского персонала Саратовского артиллерийского командного училища составит шесть тысяч человек.

Ранее в марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является уроженцем Саратовской области, заявил, что расформированное в 2003 году артиллерийское училище будет воссоздано в этом году. 17 июля пресс-служба Минобороны сообщила о передаче главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым министру Андрею Белоусову плана развития инфраструктуры училища на ближайшие годы.

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#михаил мишустин
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#военные
#образование
#саратов
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Путин повысил должностные оклады госслужащим
09 июля 2024, 01:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, включая дипломатов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла, а также у действительного государственного советника юстиции первого класса достигнет 33,1 тысячи рублей. До этого их оклад составлял 30,1 тысяч рублей в месяц.

Минимальный оклад атташе и юристов был поднят указом президента до 9809 рублей в месяц. До введения изменений он составлял 8939 рублей.

Кроме того, изменения коснулись торговых представителей, представителей органов исполнительной власти в других странах и сотрудников ряда структур.

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#владимир путин
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#россия
#изменения
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Пентагон анонсировал продолжение разработки баллистической ракеты Sentinel
09 июля 2024, 01:00

Фото: iStock/icholakov

Разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные подсчёты. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Отмечается, что согласно законодательству США необходимо сворачивать работы, смета которых превышает 25%. Однако исключение делается для проектов, особо значимых для нацбезопасности, а также не имеющих альтернатив и отвечающих ряду критериев.

После проведённого заместителем министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению доктором Уильямом Лаплантом анализа был сделан вывод, что программа Sentinel отвечает всем законодательным критериям продолжения.

После перерасчёта стоимость программы составила 140,9 миллиарда долларов, что на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года.

Лаплант подчеркнул, что в Пентагоне осознают масштабы затрат, однако понимают, что отказ от модернизации американских ядерных сил может привести к ещё большим рискам.

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#сша
#ракета
#разработка
#ядерное
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Путин прокатил премьера Индии Моди на электрокаре в Ново-Огарёве
08 июля 2024, 23:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальную встречу в резиденции главы государства в Ново-Огарёве.
В ходе встречи Путин поздравил Моди с переизбранием на должность, подчеркнув, что это не случайное событие, а результат его работы на протяжении многих лет.

Российский лидер отметил, что в настоящее время Индия является самой густонаселённой страной мира, в которой проживают 1,4 миллиарда человек.

Также он подчеркнул, что ежегодно в стране рождаются порядка 23 миллионов человек, что также является самым большим показателем в мире.

Кроме того, во время неформальной встречи Путин прокатил Моди на электрокаре по территории своей подмосковной резиденции. Также лидерам государств представили шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарёве.

Официальные переговоры Путина и Моди состоятся во вторник.

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#владимир путин
#россия
#индия
#сотрудничество
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Белый дом анонсировал несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО
Белый дом: на саммите НАТО будут сделаны крупные объявления о помощи Киеву
08 июля 2024, 23:10

Фото: iStock/lucky-photographer

На саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о предоставлении помощи Украине. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, Североатлантический альянс собирается объявить о новых действиях, направленных на укрепление военного и политического партнёрства для помощи Украине.

Кирби уточнил, что речь идёт в первую очередь об объявлениях, касающихся воздушной обороны, средств сдерживания и оборонно-промышленной базе.

Ранее издание Politico писало, что представители НАТО разработали план по предоставлению долгосрочной военной помощи Киеву, чтобы возможная администрация кандидата в президенты США Дональда Трампа не смогла этому помешать.

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#сша
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#джон кирби
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