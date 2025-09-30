Nezavisne Novine: у дома Додика нашли взрывное устройство

30 сентября 2025, 13:37

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

У дома президента Республики Сербской Милорада Додика обнаружено взрывное устройство. В связи с этим он намерен обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину за поддержкой.





Как сообщает газета Nezavisne Novine, проверка по данному инциденту до сих пор продолжается. Наличие взрывного устройства было подтверждено Министерством внутренних дел Республики Сербской. Эта автономия входит в Боснию и Герцеговину.





«На данный момент проводится антидиверсионная проверка семейной усадьбы Милорада Додика. (...) Ранее полученное сообщение о нахождении бомбы подтвердилось», — передает издание.