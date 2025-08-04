Вучич предупредил: «Пока я президент — Республике Сербской ничего не сделаете»
Президент Сербии гарантировал сохранение РС БиГ после приговора суда Додику
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не допустит упразднения Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, назвав её существование неприкосновенным «пока он возглавляет страну».
Жёсткая реакция последовала на приговор суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику. Вучич подчеркнул:
«Всем, кто думает, что настал момент для упразднения РС и её исчезновения, заявляю и гарантирую от имени Сербии и своего имени, пока я президент Сербии — РС будет существовать и ничего ей не сможете сделать все вместе... Сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранять мир».
4 августа суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к 8 месяцам условно за «подрыв конституционного порядка» после декларации о выходе РС из общегосударственных институтов.
Республика Сербская — автономное образование в составе БиГ, созданное по Дейтонским соглашениям 1995 года. Её ликвидацию требуют националистические партии Боснии.