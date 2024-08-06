Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла по вине Соединенных Штатов. На мероприятии выступили премьер-министр Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, но никто из них не упомянул о стране, которая сбросила бомбу, зато нашелся повод упомянуть Россию.