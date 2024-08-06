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Ни один японский политик не сказал о ядерном ударе США во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла по вине Соединенных Штатов. На мероприятии выступили премьер-министр Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, но никто из них не упомянул о стране, которая сбросила бомбу, зато нашелся повод упомянуть Россию.
Премьер Японии Кисида начал речь с напоминания о том, что 79 лет назад ядерная бомба унесла в Хиросиме больше 100 тысяч жизней, но при этом не указал, какая страна ее сбросила. Вместо этого политик решил поведать о неких угрозах со стороны России в области атомного оружия. Ни слова о вине США не сказали также мэр города и губернатор префектуры.
Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу также не упомянула Штаты в контексте страны, сбросившей ядерную бомбу.
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Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу также не упомянула Штаты в контексте страны, сбросившей ядерную бомбу.
«Семьдесят девять лет назад 6 августа этот город был разрушен одной атомной бомбой. Чтобы страх того дня никогда не повторился, мир должен в единстве предпринимать различные усилия», — выступила она.Слова о том, что атомный удар по Хиросиме организовали США, прозвучали лишь один раз, и лишь от телекомментатора трансляции еще до начала траурной церемонии.
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Данил Пономарев