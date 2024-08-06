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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что разработки России в сфере вооружения позволяют говорить о преимуществе над США. Об этом спикер парламента написал в своем тг-канале, напомнив, что сегодня, 6 августа, — 79-летняя годовщина атомной бомбардировки Хиросимы.
«Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки. Никакой военной необходимости в этом не было», — написал Володин.Парламентарий добавил, что методы США не изменились с тех пор, ведь Штаты превратили Украину в плацдарм для войны с Россией, расширяют НАТО, бьют по мирным городам Ирана и разжигают конфликты по всему миру.
Он также подчеркнул, что США остаются единственной страной, которая использовала ядерное оружие. Но если 79 лет назад оно было только у Штатов, то сейчас, по его словам, наличие такого же потенциала у России и Китая сдерживает агрессора.
«Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США», — отметил спикер.Подводя итог, Володин сделал предостережение западным странам, которые отправляют свое оружие и технику на Украину.
«Парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», — заключил председатель Госдумы РФ.Читайте также:
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