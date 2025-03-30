NI: После конфликта на Украине США могут изменить подход к отношениям с Россией

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После завершения конфликта на Украине Соединённые Штаты могут пересмотреть стратегию своих взаимоотношений с Россией. На смену давлению может прийти экономическое сотрудничество.
Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest. В публикации отмечается, что возможное прекращение военных действий на Украине дадут США возможность пересмотреть свои взгляды на отношения с Россией.
Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент говорил, что в рамках мирного урегулирования украинского кризиса Вашингтон готов рассмотреть возвращение России в международную платёжную систему SWIFT.
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«Похоже, что президент Трамп готов скорректировать американскую стратегию. Возможно, он сочтет экономическое партнерство с Москвой, которое будет выгодным для США и сделает Европу более мирный континентом», — пишет автор материала.
Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент говорил, что в рамках мирного урегулирования украинского кризиса Вашингтон готов рассмотреть возвращение России в международную платёжную систему SWIFT.
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Александр Бойцов