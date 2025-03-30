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NI: После конфликта на Украине США могут изменить подход к отношениям с Россией

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

После завершения конфликта на Украине Соединённые Штаты могут пересмотреть стратегию своих взаимоотношений с Россией. На смену давлению может прийти экономическое сотрудничество.
Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest. В публикации отмечается, что возможное прекращение военных действий на Украине дадут США возможность пересмотреть свои взгляды на отношения с Россией.

«Похоже, что президент Трамп готов скорректировать американскую стратегию. Возможно, он сочтет экономическое партнерство с Москвой, которое будет выгодным для США и сделает Европу более мирный континентом», — пишет автор материала.

Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент говорил, что в рамках мирного урегулирования украинского кризиса Вашингтон готов рассмотреть возвращение России в международную платёжную систему SWIFT.

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#отношения
#трамп
#россия
#конфликт
Ведущий итальянского телеканала RAI-3 жёстко осадил украинского журналиста Майструка
В Италии во время ток-шоу ведущий резко осадил украинского журналиста Майструка
30 марта 2025, 09:09

Фото: istockphoto/ronstik

В Италии во время политического ток-шоу произошёл курьёзный инцидент. Итальянский ведущий государственного телеканала RAI-3 резко и жёстко осадил украинского журналиста Вячеслава Майструка.
На происшедший скандал обратила внимание журналистка телеканала «Россия» Ася Емельянова, которая опубликовал суровую отповедь итальянского телеведущего в своём телеграм-канале. Эпизод его воспитательной речи в адрес украинского гостя Ася озаглавила «Сцена в овальном кабинете-2».

Она рассказала, что итальянец тем же тоном, как Дональд Трамп, и даже почти в тех же выражениях объяснил Майструку, который три года шлялся по итальянским телепередачам, выдавая себя за журналиста, ругался в прямом эфире русским матом, позволял себе включения из ванной комнаты, шутил про мортаделлу (знаменитая «болонская» колбаса - прим. ред.), что у него дома так вести себя нельзя.

Украинец пытался, подобно Зеленскому в Белом доме, вставить какую-то реплику в своё оправдание, но дикция у телеведущего была явно лучше, поэтому он, прямо как Трамп, махнул на Майструка рукой и сказал, что тому следует всех уважать, не перебивать и быть благодарным, потому что три года ему позволяли говорить, что вздумается. Последние слова итальянского ведущего сопровождались непрерывными аплодисментами зрителей.

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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом и отметил их вклад в развитие страны
30 марта 2025, 08:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Он знаменует собой окончание священного для всех, кто исповедует ислам, месяца Рамадан.
Соответствующая поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Центрального духовного управления мусульман. В поздравлении президент отметил созидательный вклад живущих в России мусульман в развитие страны. Путин также указал, что Ураза-байрам, знаменующий окончание месяца Рамадан, знаменует собой стремление людей к милосердию и состраданию.

«Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив», — указано в тексте телеграммы.

Российский лидер также отметил важность бережного отношения российских мусульман г богатейшему историческому, культурному и духовному наследию предков. Они чтут традиции и заветы своих отцов и дедов и приобщают к ним молодое поколение, подчеркнул Владимир Путин.

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#мусульмане
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Le Monde: Зеленский оказался в ловушке из-за сделки с США по минералам
30 марта 2025, 07:27

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украинский президент Владимир Зеленский оказался перед сложной, практически неразрешимой дилеммой из-запредложенного США соглашения по разработке минеральных ресурсов. Оба варианта — как отказ от подписания документа, так и согласие — влекут за собой немалые риски.
Об этом пишут обозреватели французской газеты Le Monde. В публикации отмечается, что американская администрация рассматривает заключение сделки по редкоземельным минералам как ключевой элемент дальнейшей поддержки Украины.

«Загнанный в угол украинский лидер пытается демонстрировать решимость, но выбор катастрофичен: соглашение может стать предательством национальных интересов, а отказ — спровоцировать гнев Дональда Трампа», — пишут авторы материала.

По их мнению, согласие на подписание договора может вызвать волну протестов внутри страны. Однако альтернатива выглядит ещё опаснее — полная потеря американской помощи. Зеленский балансирует между давлением Вашингтона и внутренней критикой, заключают авторы статьи.

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Сийярто: удары по венгерской энергоинфраструктуре являются атакой на суверенитет
30 марта 2025, 05:29

Фото: iStock/rarrarorro

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, удары по энергоинфраструктуре страны являются атакой на ее суверенитет. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«Мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — сказал агентству Сийярто.

По словам дипломата, последние месяцы одной из проблем являются атаки Украины на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру. Из-за этого страна столкнулась с рядом перебоев по поставкам нефти, некоторые их которых затягивались на несколько дней.

Помимо этого Сийярто положительно высказался о договоренности России и Украины прекратить удары по энергообъектам. Стоит отметить, что в списке данный объектов фигурирует инфраструктура, благодаря которой Венгрия получает нефть и газ от РФ.

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#инфраструктура
#венгрия
#рф
#украина
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Пентагон назвал Японию главным союзником США по сдерживанию Китая
30 марта 2025, 05:10

Фото: iStock/btgbtg

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Япония является главным американским союзником по сдерживанию Китая. Об этом глава Пентагона сказал перед переговорами с японским коллегой Гэном Накатани.
«Это наш основной партнер в сдерживании применения силы со стороны Коммунистической партии Китая», — цитирует слова Хегсета агентство Kyodo.

Глава японского Минобороны Накатани в ответ заявил, что его страна являются с США партнерами с наиболее доверительными отношениями, которые будут вести совместную работу над созданием свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Данная встреча стала первой для лидеров ведомств после назначения Хегсета главой Пентагона.

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