Фото: сайт Кремля
Резко предупредил Запад по эскалации украинского конфликта президент России Владимир Путин. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS). В материале говорится, что по мере осознания натовскими лидерами, что одной финансовой помощи Киеву недостаточно для изменения ситуации на поле боя, ими находятся для усиления напряженности более опасные пути.
«Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии», — сказано в статье.
Также обозреватели указывают, что РФ отправлены на Кубу военные суда, включая атомную подводную лодку в то время, как на Западе это посчитали «блефом», хотя Канада и Соединенные Штаты немедленно отправили в регион свои корабли. После Путин посетил КНДР, подписав соглашение о «взаимной безопасности», которое обязывает оба государства защищать друг друга при нападении, пишут журналисты RS.
Данные события говорят об актуальности урегулирования украинского конфликта политическим путем, считают авторы.
В МО РФ докладывали, что учения нестратегических ядерных сил поддержат готовность применения ядерных вооружений, чтобы обеспечить независимость Союзного государства РФ и Белоруссии.
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Никита Кротов