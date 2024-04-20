NI: РФ получит преимущество перед Западом благодаря модернизации «Белого лебедя»

Фото: сайт Кремля
Россия может получить преимущество перед странами Запада благодаря бомбардировщику Ту-160М2. Об этом сообщил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
Он рассказал, что в настоящее время российский самолёт Ту-160М, также известный под названием «Белый лебедь», проходит модернизацию до версии Ту-160М2. В ходе этой доработки он будет оснащён современными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоуправлением последнего поколения.
Модернизация бомбардировщика указывает на активное развитие российской оборонной промышленности. Когда Ту-160М2 начнёт наступательные операции на фронте, то Запад столкнётся с серьёзными проблемами для своих оборонных стратегий.
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