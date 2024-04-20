Шойгу анонсировал создание в Минобороны центра беспилотников и роботов

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В министерстве обороны России создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
В ходе посещения полигона Московского военного округа министр ознакомился с перспективными беспилотниками и стрелковым оружием.
Тогда он анонсировал создание в оборонном ведомстве научно-производственного центра, который будет представлять собой объединение нескольких предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством вооружения.
Ранее Шойгу посетил подмосковный конгрессно-выставочный центр «Патриот», где ему представили более 30 образцов перспективной военной техники.
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Тогда он анонсировал создание в оборонном ведомстве научно-производственного центра, который будет представлять собой объединение нескольких предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством вооружения.
Ранее Шойгу посетил подмосковный конгрессно-выставочный центр «Патриот», где ему представили более 30 образцов перспективной военной техники.
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Анастасия Чинкова