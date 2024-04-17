Сергею Шойгу представили в Подмосковье более 30 образцов перспективной военной техники

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных с учётом опыта проведения СВО. Как говорится в телеграм-канале военного ведомства, в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества от 18 предприятий.
В их числе – многоцелевые роботизированные транспортные средства для подвоза материального обеспечения и эвакуации раненых, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных на колёсном и на гусеничном шасси. Глава военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс очень востребован в зоне проведения специальной военной операции. Он поставил задачу разработчикам скорее доработать, оптимизировать его и запустить в серийное производство.
Шойгу также поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его при штурмовых действиях. Министр лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Ему доложили, что уже до конца мая для поставки в войска будут изготовлены первые 30 образцов.
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«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже человеческой жизни. Нам надо обеспечить эвакуацию раненных с переднего края максимально безопасно и быстро. Нужно пробовать её на фронте и запускать в серию немедленно», – потребовал министр.
Шойгу также поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его при штурмовых действиях. Министр лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Ему доложили, что уже до конца мая для поставки в войска будут изготовлены первые 30 образцов.
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Лора Луганская