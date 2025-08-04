Несуществующая «Мёртвая рука»: эксперт Якубович объяснил, о чём Медведев напомнил США
Эксперт Якубович: «Периметр» способствует стратегической стабильности в мире
В последние дни общество и эксперты вновь обратились к системе автоматического ответного ядерного удара, известной как «Мёртвая рука» или официально – «Периметр». Эта разработка была создана в 1980-х годах с целью гарантировать ответный удар в случае первой ядерной атаки на Россию.
По словам эксперта Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Якова Якубовича, наличие подобных систем отражает не только военную стратегию, но и психологическую устойчивость государства в условиях ядерного конфликта.
«Периметр» – уникальная система, способная обеспечить автоматический ответ даже при уничтожении командных пунктов и высшего руководства страны. Если она зафиксирует массовую атаку – например, ядерные взрывы или потерю связи с командованием – то активирует ответный удар без участия человека. Это создает стабильность и гарантирует, что никакой первый удар не останется безнаказанным», – отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.Якубович подчеркнул, что система «Периметр» является ключевым элементом российской стратегии сдерживания и служит мощным предупреждением потенциальным агрессорам.
Недавний пост Дмитрия Медведева в Telegram неожиданно затронул тему «Мёртвой руки». В ответ на критику Дональда Трампа, который назвал Россию «мёртвой экономикой», Медведев использовал отсылку к «Периметру», подчеркнув уверенность в возможностях России по сдерживанию. По словам Якубовича, Медведев применил эту тему как «политико-психологический инструмент», демонстрируя силу ответного удара и способность страны защищаться в условиях внешнего давления.
В современных международных отношениях, где на кону стоят ядерные технологии и стратегическое сдерживание, не допускается неосознанных ошибок. По мнению Якубовича, понимание роли таких систем, как «Периметр», важно для поддержания не только безопасности России, но и глобальной стратегической стабильности.
Таким образом, «Мёртвая рука» – это не просто военная технология, а значимый элемент политической коммуникации, влияющий на восприятие и взаимодействие между государствами. Это подчеркивает необходимость сохранения ядерного паритета и осознания рисков агрессии.
Позиция России, выраженная в заявлениях Медведева, демонстрирует уверенность и стремление к прозрачности, направленной на предотвращение новых конфликтов в условиях угрозы войны и ядерных рисков.