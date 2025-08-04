Несуществующая «Мёртвая рука»: эксперт Якубович объяснил, о чём Медведев напомнил США

04 августа 2025, 13:58

Эксперт Якубович: «Периметр» способствует стратегической стабильности в мире

Фото: iStock/WebAkela

В последние дни общество и эксперты вновь обратились к системе автоматического ответного ядерного удара, известной как «Мёртвая рука» или официально – «Периметр». Эта разработка была создана в 1980-х годах с целью гарантировать ответный удар в случае первой ядерной атаки на Россию.





По словам эксперта Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Якова Якубовича, наличие подобных систем отражает не только военную стратегию, но и психологическую устойчивость государства в условиях ядерного конфликта.





«Периметр» – уникальная система, способная обеспечить автоматический ответ даже при уничтожении командных пунктов и высшего руководства страны. Если она зафиксирует массовую атаку – например, ядерные взрывы или потерю связи с командованием – то активирует ответный удар без участия человека. Это создает стабильность и гарантирует, что никакой первый удар не останется безнаказанным», – отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.