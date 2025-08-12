Российские войска получили новую партию истребителей Су-34

12 августа 2025, 18:54

ОАК передала МО РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Минобороны России получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, пишет ТАСС.