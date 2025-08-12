Российские войска получили новую партию истребителей Су-34
Минобороны России получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, пишет ТАСС.
Отмечается, что новые самолёты пополнили парк оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Истребители изготовлены в рамках гособоронзаказа по программе текущего года.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, защищённых средствами ПВО, и может действовать на значительных расстояниях от аэродрома базирования.
Новые самолёты прошли полный цикл заводских испытаний и готовы к выполнению боевых задач.
