В британской армии выразили серьёзную обеспокоенность возможным поражением Украины в конфликте с Россией из-за неудач на курском направлении.
Как сообщает британская газета Daily Express, высокопоставленный офицер заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является «очень серьёзной», и страна находится на грани катастрофы.
Издание подчёркивает, что ключевой проблемой для Украины стала потеря позиций под Курском, где российские войска продолжают своё наступление. Несколько линий фронта находятся под угрозой, что усиливает опасения в Великобритании о возможном крахе украинских сил.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов из Минобороны РФ заявил, что освобождение Курской области от украинских сил — вопрос времени, отметив стабильное продвижение российских войск на этом участке.
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Издание подчёркивает, что ключевой проблемой для Украины стала потеря позиций под Курском, где российские войска продолжают своё наступление. Несколько линий фронта находятся под угрозой, что усиливает опасения в Великобритании о возможном крахе украинских сил.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов из Минобороны РФ заявил, что освобождение Курской области от украинских сил — вопрос времени, отметив стабильное продвижение российских войск на этом участке.
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Елена Перлова