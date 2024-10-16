UAWI: за два месяца Россия взяла кратно больше территорий, чем за 2023 год

Фото: Минобороны РФ
Российская армия за два месяца значительно увеличила свои территориальные достижения в зоне специальной военной операции, заняв в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает украинский проект UA War Infographics (UAWI) в своем Telegram-канале.
«В последние месяцы Россия начала активно продвигаться. За август и сентябрь 2024 года было взято в 5,5 раза больше территории, чем за весь предыдущий год», — говорится в сообщении.По информации UAWI, основными факторами успеха стали изменения в стратегических подходах российской армии.URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ по поводу данной публикации, ответ ожидается.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине может завершиться уже в этом году, подчеркнув, что быстрые темпы продвижения российской армии в Донбассе вскоре приведут к обрушению фронта ВСУ.
Ранее сообщалось, что пятеро солдат ВСУ сдались в плен в первом же бою в Курской области. Уточняется, что мужчины отбывали срок за изнасилования, однако были выпущены из колоний в обмен на контракт с украинским военным ведомством. По словам пленных, от них хотели избавиться, чтобы разгрузить тюрьмы.
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Елена Перлова