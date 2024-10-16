Фото: istock/Marina Denisenko
Командование специальных операций армии Соединенных Штатов задействовало российский вертолет Ми-17 в ходе своих учений.
Об этом сообщили в самом командовании в беседе с РИА Новости.
Подробности учений не были раскрыты, поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности. Напомним, ранее Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, что было зафиксировано на видео в середине лета этого года.
Ранее сообщалось, что в британской армии выразили серьёзную обеспокоенность возможным поражением Украины в конфликте с Россией из-за неудач на курском направлении. Как сообщает британская газета Daily Express, высокопоставленный офицер заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является «очень серьёзной», и страна находится на грани катастрофы.
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«Командование специальных операций армии США сообщило... об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства», — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американских военных.
Подробности учений не были раскрыты, поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности. Напомним, ранее Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, что было зафиксировано на видео в середине лета этого года.
Ранее сообщалось, что в британской армии выразили серьёзную обеспокоенность возможным поражением Украины в конфликте с Россией из-за неудач на курском направлении. Как сообщает британская газета Daily Express, высокопоставленный офицер заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является «очень серьёзной», и страна находится на грани катастрофы.
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Елена Перлова