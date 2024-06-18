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К поворотному моменту в вопросах поддержки киевского режима подошли западные страны, когда разрешили боевикам ВСУ бить из своего оружия по России. Об этом пишет издание National Interest.
«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», – говорится в статье.
Отмечено, что Запад сильно рискует при возможном нахождении натовских инструкторов на территории Украины. Иностранные военные уязвимы для ударов со стороны российской армии и не важно, случайны они или преднамеренны.
Авторы материала указывают, что нарастающая напряженность в украинском конфликте не только угрожает жизни и безопасности натовских инструкторов, но и может втянуть США в более серьезное противостояние с Россией.
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Никита Кротов