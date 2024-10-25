Путин: Россия не пойдёт ни на какие уступки в процессе переговоров по Украине

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
В процессе мирного урегулирования конфликта на Украине российская сторона не пойдёт ни на какие размены и уступки. Любой исход возможных переговоров должен быть в пользу России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» телеканала «Россия 1». Российский лидер отметил, что такой подход диктуется ситуацией, складывающейся на поле боя.
По словам главы государства, Москва готова к поиску разумных компромиссов, которые послужат процессу мирного урегулирования украинского кризиса. Вопрос в том, что никаких предметных разговоров на эту тему пока нет, а Киев так вообще прямо отказывается от заключения каких-либо соглашений.
В заключение Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что любой исход процесса урегулирования на Украине должен быть в пользу России, и ни на какие уступки российская сторона не пойдёт.
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По словам главы государства, Москва готова к поиску разумных компромиссов, которые послужат процессу мирного урегулирования украинского кризиса. Вопрос в том, что никаких предметных разговоров на эту тему пока нет, а Киев так вообще прямо отказывается от заключения каких-либо соглашений.
В заключение Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что любой исход процесса урегулирования на Украине должен быть в пользу России, и ни на какие уступки российская сторона не пойдёт.
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Александр Бойцов