«Ничтожество, которому надо покаяться перед украинцами»: Медведев о Шольце

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его к покаянию перед украинцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Таким образом бывший президент прокомментировал заявление немецкого политика о том, что Украину невозможно поставить на колени.
Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».
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«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление... Впрочем, ничтожество – во всем ничтожество», – сказал Медведев.
Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».
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Александр Климов