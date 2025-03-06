Нидерланды и Австрия намерены выделить Украине свыше 3 миллиардов евро

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Нидерланды и Австрия намерены выделить помощь Украине на более чем три миллиарда евро. Об этом заявили в представительствах стран.
Крупнейшая помощь будет предоставлена со стороны Нидерландов. По словам премьер-министра страны Дика Схофа, общий размер предоставленных средств составит 3,5 миллиарда евро. Об этом премьер заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента Нидерландов. Схоф отметил, что помощь Украине имеет фундаментальное значение.
Также о своем намерении предоставить помощь Киеву объявили в Австрии. Министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на заседании национального совета заявила, что страна выделит Украине помощь на 12,1 миллиона евро. В пакет войдет и дальнейшее разминирование украинских полей для посадки зерна.
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Также о своем намерении предоставить помощь Киеву объявили в Австрии. Министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на заседании национального совета заявила, что страна выделит Украине помощь на 12,1 миллиона евро. В пакет войдет и дальнейшее разминирование украинских полей для посадки зерна.
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Иван Мусатов