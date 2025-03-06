Франция и Британия хотят подготовить мирный план по Украине в ближайшие дни

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Великобритания и Франция надеются в течение следующих нескольких дней разработать мирный план по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах
«Мы рассчитываем свести этот план воедино в течение дней, а не недель, — поделился с агентством источник.
По словам другого собеседника издания, чиновники хотят нормализовать напряженные отношения между США и Украиной. Все предложения будут представлены американскому президенту Дональду Трампу.
В агентстве пишут, что на начальном этапе Лондон и Париж хотят предложить введение режима прекращения огня на короткий срок. После дипломаты рассчитывают потребовать более широкие гарантии безопасности. Во Франции и Великобритании признают, что это может обеспечить исключительно американская сторона.
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