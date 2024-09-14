Нидерланды не смогут передать Украине обещанные Patriot из-за решения союзника

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Нидерланды не смогут отправить обещанные системы ПВО Patriot на Украину из-за решения, принятого их союзниками. Об этом сообщил портал NL Times со ссылкой на источник из Министерства обороны страны.
Утверждается, что союзник Амстердама отказался поставлять систему. Министерство обороны не уточнило, о ком идет речь.
В июне стало известно, что Нидерланды совместно с другой неназванной страной планируют передать зенитно-ракетный комплекс Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ). Условия предоставления не разглашались в целях сокрытия информации от России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил больше ЗРК Patriot, чем было объявлено публично. В то же время он добавил, что этого количества недостаточно для полного удовлетворения потребностей ВСУ.
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В июне стало известно, что Нидерланды совместно с другой неназванной страной планируют передать зенитно-ракетный комплекс Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ). Условия предоставления не разглашались в целях сокрытия информации от России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил больше ЗРК Patriot, чем было объявлено публично. В то же время он добавил, что этого количества недостаточно для полного удовлетворения потребностей ВСУ.
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Александр Климов