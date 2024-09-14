Нидерланды не смогут передать Украине обещанные Patriot из-за решения союзника

Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал объявлять решение о том, будет ли разрешено Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории. Об этом говорится в итоговом заявлении.