Нидерланды ждут, что украинцы уедут обратно после окончания конфликта

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Украинские беженцы, находящиеся в Нидерландах, должны будут вернуться на родину, когда в их стране безопасно, заявила голландский министр по вопросам убежища и миграции Марьелейн Фабер в беседе с NL Times. По ее словам, голландцы не бросили свою страну в 1945 году, а отстраивали ее.
«Суть в том, что они вернутся, когда страна станет безопасной», — приводят слова министра.Фабер также сравнила Украину с Нидерландами во времена после окончания Второй мировой войны.
«В 1945 году Нидерланды были стeрты с лица земли <...> Я не слышала, чтобы хоть один голландец уехал», — отметила она.Министр подчеркнула, что в отличие от украинцев, голландцы усердно работали, отстраивая свою родину, а не бежали за границу.
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