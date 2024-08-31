Нидерланды ждут, что украинцы уедут обратно после окончания конфликта

Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за более прочных связей с Россией, которая выстраивала отношения с ней и глобальным Югом «намного активнее». Об этом заявил бывший посол Украины в Германии, а сейчас посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, между странами сейчас «доверие почти полностью отсутствует».