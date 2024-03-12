Румыния отказалась отправлять войска на Украину

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Президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-коференции совместно с черногорским президентом Яковом Милатовичем заявил, что румынские военнослужащие не будут направляться на Украину. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой телеканал Digi24.
«Мы поддерживаем Украину очень многими способами и будем продолжать так, как делали это до сих пор», — отметил румынский президент в интервью.Он подчеркнул, что страна будет всячески помогать Киеву в вопросе восстановления инфраструктуры украинских городов. Также он заявил, что во время переговоров черногорским президентом Яковом Милатовичем участники дискуссии договорились о необходимости построения общего пространства устойчивости к дезинформации и «злонамеренным кампаниям, начатым Российской Федерацией».
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