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Командующий Вооружёнными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм, его страна не накладывала ограничений на использование Украиной истребителей F-16, в том числе над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в RT.
«Мы не вводили никаких ограничений на использование или дальность действия F-16, при условии соблюдения законов войны», — сказал Эйхельсхейм в интервью нидерландским СМИ, отвечая на вопрос об использовании истребителей Украиной над территорией России.
Ранее МИД РФ заявил, что США и их союзники по НАТО создают риски вооружённого столкновения с Россией, что может привести к катастрофическим последствиям. Поставки F-16 Киеву будут рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере.
Россия считает, что военные поставки Украине мешают мирному урегулированию, вовлекают НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём». Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. США и НАТО напрямую участвуют не только поставками, но и подготовкой кадров в разных странах.
В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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