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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли четыре американских истребителя F-16 после неожиданной атаки российской армии. Об этом сообщил 26 сентября украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F-16», — написал Шарий.
Официально о крушении F-16 на территории Украины пока не сообщалось. В отчете Минобороны сведений об этом так же нет.
Отметим, что первый американский истребитель ВСУ потеряли в конце августа вместе с пилотом. об инциденте с самолетом пытались умолчать, пока о крушении F-16 на Украине не заявила западная пресса. Киев выдвинул версию об ошибке пилота, однако украинские депутаты сообщи, что американский самолет вместе с пилотом случайно сбили сами же боевики ВСУ.
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Лия Мурадьян