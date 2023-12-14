Аналитики Reuters назвали главный изъян самого ожидаемого Украиной оружия

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Украинские аэродромы не приспособлены для обслуживания и базирования самолётов F-16. Их взлётно-посадочные полосы элементарно не подходят для этих истреьителей.
К тому же на Украине ранее использовались советские истребители, например, МиГ-29, которые специально конструировались с учётом трудностей при взлёте и посадке. Они снабжены опускающимися жалюзи, которые предотвращают попадание грязи, мусора и обломков в воздухозаборники. Ничего подобного такой защите у F-16 нет. Ещё и поэтому их использование на Украине будет затруднено, заключила эксперт.
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Александр Бойцов