Аргентина передаст Украине два неисправных российских вертолета

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Аргентинские власти решили передать Украине два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, которые были приобретены у России, в качестве помощи.
Об этом сообщает интернет-портал Noticias Urbanas (NU).
Аргентина купила вертолеты в 2011 году, чтобы снабжать полярные станции в Антарктиде и иметь возможность поисково-спасательные работы. Передача вертолетов Украине обсуждали во время визита президента Владимира Зеленского на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.
Хоть вертолеты, по данным издания, неисправны, аргентинское правительство всё же надеется, что США зачтет их в качестве первого платежа для приобретения истребителей F-16. Посольство России в Аргентине не подтвердило и не опровергло эту информацию.
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Аргентина купила вертолеты в 2011 году, чтобы снабжать полярные станции в Антарктиде и иметь возможность поисково-спасательные работы. Передача вертолетов Украине обсуждали во время визита президента Владимира Зеленского на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.
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Мария Фирсова