Словакия признала риск войны с Россией в случае взлета F-16 с авиабаз стран НАТО

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Вылеты украинских истребителей F-16 с натовских баз станет красной линией для России. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага, передают РИА Новости.
Несколькими днями ранее глава делегации России Гаврилов в ходе поездки в Вену сказал, что размещение авиационных площадок для истребителей на территориях Польши, Румынии и Словакии будет рассматриваться российской стороной, как вовлечение этих государств в украинский конфликт.
Блага также призвал Словакию «оставаться на стороне мира».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены только вокруг Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — предупредил вице-спикер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены только вокруг Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак