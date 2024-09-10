Нидерланды разрешили Украине ударять вглубь России истребителями F-16

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Нидерланды разрешили ВСУ наносить удары по территории России западным оружием, в том числе и истребителями F-16. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс, слова которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Он подчеркнул, что Киеву разрешено использовать поставленное Амстердамом оружие для ударов по России, поскольку страна «имеет право на самооборону».
Министр добавил, что для ВСУ не вводилось каких-либо ограничений по дальности ударов. Также армия Украины может ударять по российским территориям истребителями F-16.
При этом Брекелманс отказался предоставлять оперативные подробности использования таких самолётов украинскими войсками, а также данные об их количестве и дислокации. Он подчеркнул, что Нидерланды не хотят делать Россию «умнее, чем она есть сейчас».
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Министр добавил, что для ВСУ не вводилось каких-либо ограничений по дальности ударов. Также армия Украины может ударять по российским территориям истребителями F-16.
При этом Брекелманс отказался предоставлять оперативные подробности использования таких самолётов украинскими войсками, а также данные об их количестве и дислокации. Он подчеркнул, что Нидерланды не хотят делать Россию «умнее, чем она есть сейчас».
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Анастасия Чинкова