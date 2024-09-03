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Правительство Нидерландов должно немедленно прекратить оказывать поддержку Киеву, учитывая роль украинского президента Зеленского в подрыве «Северных потоков». Об этом заявили представители крайне правой голландской партии «Форум за демократию»(FVD).
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в подконтрольном Киеву Запорожье. Он пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку и добавил, что Нидерланды выделят новый пакет помощи в размере 200 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры и гуманитарные цели.
В заявлении, опубликованном на странице партии FVD в социальной сети Х выражается возмущение тем, что Схоф говорит о помощи Киеву всего через неделю после того, как выяснилось, что Зеленский лично санкционировал подрывы «Северных потоков», по сути дал добро на атаку на энергетическую структуру Нидерландов. Представители партии призвали правительство страны немедленно прекратить поддержку Украины.
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Александр Бойцов