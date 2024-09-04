В Кремле заявили, что Украина будет наносить удары вглубь РФ оружием США

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по территории России с использованием американского оружия уже происходят, и украинская сторона будет стремиться продолжать это делать. Так он прокомментировал возможную реакцию Москвы на решение Вашингтона разрешить Киеву наносить удары по России.
Песков подчеркнул, что Москва учитывает данный факт. Он также отметил, что Вашингтон уже глубоко вовлечен в конфликт и не нужно быть экспертом, чтобы это понять.
Прежде агентство Reuters сообщило, что США готовятся передать Украине крылатые ракеты большой дальности. Эти ракеты способны поражать цели в глубине России. Согласно источникам, речь идет о ракетах JASSM класса «воздух-поверхность», которые могут быть доставлены в Киев уже этой осенью.
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